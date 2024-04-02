Реал сыграет в новом сезоне 2024/25 в форме, которая разработана в цветах сборной Украины.

Европейские клубы активно готовятся к новой кампании. Как информирует Footy Headlines, который специализируется на футбольных формах, выездная футболка Реал будет представлена в желтом цвете с добавлением голубого.

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"Сливочные" в сезоне 2013/14 имели уже подобный комплект, но он был ближе к оранжевому. В той кампании Реал добыл Кубок Испании, а также выиграл Лигу чемпионов. Как и сейчас, тогда клубом руководил Карло Анчелотти.

Footy Headlines также показали тренировочный свитшот, который "сливочные" будут использовать в следующем сезоне. Он белого цвета с добавлением желтого и голубого.

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