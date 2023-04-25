Фінансове становище СК Дніпро-1 може виявитись не таким благополучним, як здається на перший погляд.

Інсайдер Ігор Бурбас повідомив про величезні борги дніпрян та Зорі, яка "звикла" регулярно фігурувати у таких чутках.

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"Дніпро-1 і Зоря. Команди, що цього сезону претендують хто на чемпіонство, хто на друге місце. І одне, і інше – це потенційна Ліга Чемпіонів і відповідно 35+ млн євро призових. Але при цьому це команди, які цього календарного року не виплатили своїм гравцям ще жодної зарплати. На носі вже травень. Тобто чотири місяці боргу.

Не розумію, про яку мотивацію можна в такому випадку говорити, про яку концентрацію на футболі… Чи це така робоча тактика, коли гравці мають були голодними, щоб перемагати? А може всі гроші йдуть на стимулювання третіх сторін, про що все частіше останнім часом говорять?" – написав Бурбас у Telegram.

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