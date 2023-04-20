У четвер, 20 квітня, на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського вшанувати пам'ять та попрощатися з Павлом Шкапенком (який пішов із життя 17-го квітня у віці 50 років) прийшли ветерани Динамо, керівництво київського клубу, колишні партнери, численні друзі та колеги, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

Помер легендарний екс-форвард Динамо, який забивав Барселоні

Серед них – президент Динамо Ігор Суркіс, віце-президенти Віталій Сівков та Олексій Семененко, екс-футболісти різних поколінь – Володимир Безсонов, Олег Саленко, Сергій Коновалов, Юрій Мороз та інші, а також співробітники клубу. Свої співчуття родині та вінок передав колишній партнер по Динамо Сергій Ребров. Після панахиди Шкапенко був похований на Совському цвинтарі у Солом'янському районі столиці.

Нагадаємо, Павло Леонідович дебютував у професіональному футболі у складі запорізького Металурга у віці 17 років і разом з командою вийшов до Вищої ліги чемпіонату СРСР. Найбільше відомий за виступами в Динамо, з яким став 6-разовим чемпіоном України. Також тричі вигравав національний Кубок. За збірну України зіграв 10 матчів.

"Бив головою сильніше, ніж я ногою": Шкапенко у спогадах – "цвях" Барселоні, сльози Леоненка, останні голи