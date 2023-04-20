В четверг, 20 апреля, на стадионе Динамо им. В. Лобановского почтить память и попрощаться с Павлом Шкапенко (который ушел из жизни 17-го апреля в возрасте 50 лет) пришли ветераны Динамо, руководство киевского клуба, бывшие партнеры, многочисленные друзья и коллеги, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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Среди них – президент Динамо Игорь Суркис, вице-президенты Виталий Сивков и Алексей Семененко, экс-футболисты разных поколений – Владимир Бессонов, Олег Саленко, Сергей Коновалов. Юрий Мороз и другие, а также сотрудники клуба. Свои соболезнования семье и венок передал бывший партнер по Динамо Сергей Ребров. После панихиды Шкапенко был похоронен на Совском кладбище в Соломенском районе столицы.

Напомним, Павел Леонидович дебютировал в профессиональном футболе в составе запорожского Металлурга в возрасте 17 лет и вместе с командой вышел в Высшую лигу чемпионата СССР. Больше всего известен по выступлениям за Динамо, с которым стал 6-кратным чемпионом Украины. Также трижды выигрывал национальный Кубок. За сборную Украины сыграл 10 матчей.

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