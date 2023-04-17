Помер легендарний екс-форвард Динамо, який забивав Барселоні
17 квітня 11:14 - Читать на русском
Непоправна втрата спіткала українську футбольну спільноту.
У віці 50 років перестало битись серце колишнього форварда Динамо Павла Шкапенка, повідомляє Telegram-канал Бомбардир.
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Причини смерті не розкриваються. Шкапенко найбільше запам'ятався виступами за Динамо, де провів 6 сезонів, в кожному з яких ставав чемпіоном України та тричі виграв Кубок України. Також Павло забивав у ворота Барселони в Лізі чемпіонів.
Окрім цього Шкапенко пограв за запорізький Металург та ЦСКА Київ, а також за збірну України. У колишнього футболіста залишилось дві доньки.
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