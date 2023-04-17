"Мені важко оцінювати футбольну кар'єру Павла, для мене він, насамперед, був дуже хорошим другом. Навіть коли нас обох уже не було в Динамо, ми дуже часто зідзвонювалися, спілкувалися. Останнім часом теж не втрачали зв'язок, навіть незважаючи на занадто різний спосіб життя.

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І новина про смерть Павла мене дуже вразила. Адже дуже великий шматок мого життя пов'язаний саме з ним, ми разом прийшли в Динамо, разом ставали частиною цієї команди. Я вдячний йому за ті роки, що ми були разом, за те, як він мене у всьому підтримував. Це була дуже добра людина, яка підкуповувала своєю ненав'язливістю, своєю тактовністю.

У новій обстановці, коли я тільки приїхав до Києва, Паша виявився єдиним другом, це була людина дуже порядна і надійна, поруч із якою завжди відчувалася підтримка. Я вдячний йому за все, що він для мене зробив, нехай земля йому буде пухом", – сказав Ребров у коментарі FootBoom.

Нагадаємо, Шкапенко і Ребров разом виступали в Динамо з 1992 по 1998 роки.

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