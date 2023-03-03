Після того, як Баварія підпише новий контракт з Ерік-Максімом Шупо-Мотінгом, трансфер форварда Тоттенхема Харрі Кейна в Мюнхен навряд чи відбудеться. Про це інформує журналіст Abendzeitung Максиміліан Кох.

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Згідно з джерелом, мюнхенський клуб має намір зробити ставку в атаці на двох форвардів – Шупо-Мотінга і Матіса Теля. Повідомляється, що обидва гравці переконали босів мюнхенського клубу у своїй спроможності.

Нагадаємо, що зараз Шупо-Мотінг заробляє в мюнхенському клубі 5 мільйонів євро. У разі підписання нової угоди його зарплата складе 10 мільйонів євро.

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