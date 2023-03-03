После того, как Бавария подпишет новый контракт с Эрик-Максимом Шупо-Мотингом, трансфер форварда Тоттенхэма Харри Кейна в Мюнхен вряд ли состоится. Об этом информирует журналист Abendzeitung Максимилиан Кох.

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Согласно источнику, мюнхенский клуб намерен сделать ставку в атаке на двух форвардов – Шупо-Мотинга и Матиса Теля. Сообщается, что оба игрока убедили боссов мюнхенского клуба в своей состоятельности.

Напомним, что сейчас Шупо-Мотинг зарабатывает в мюнхенском клубе 5 миллионов евро. В случае подписания нового соглашения его зарплата составит 10 миллионов евро.

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