Капітан Амбросій Чачуа підписав новий контракт до 30 червня 2026 року, інформує офіційний сайт клубу.

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Півзахисник є вихованцем Карпат і ще застав сезон 2017/18 в УПЛ. Потім Чачуа пограв за кордоном, у Волині, але повернувся до пенатів. 29-річний хавбек проходить з "левами" шлях від Другої ліги до омріяної еліти.

У нинішньому сезоні Чачуа відіграв усі 14 матчів чемпіонату, оформивши 3 голи та 3 асисти. Карпати відірвалися від переслідувачів на 13 очок і впевнено крокують до УПЛ.

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