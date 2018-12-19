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У Індії футболіст зменшив свій вік на 12 років та вважався наймолодшим бомбардиром в історії чемпіонату – обман року

20:01 4 Читать на русском
У Індії футболіст зменшив свій вік на 12 років та вважався наймолодшим бомбардиром в історії чемпіонату – обман року
"16-річний" Гурав Мукхі / Соцмережі

Індійський футболіст Гурав Мукхі підробив свій вік, зменшивши його на 12 років.

Гравець індійскої команди Джамшетпур Гурав Мукхі у жовтні поточного року дебютував у чемпіонаті Індії та забив м’яч. Футболіст був визнаний наймолодшим автором голу в історії першості, адже вважалось, що йому 16 років.

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Насправді ж виявилось, що гравець зменшив свій вік на 12 років. Це вже другий подібний випадок з цим футболістом. У 2015 році, тоді 25 річний Мукхі, приймав участь у чемпіонаті серед гравців до 15 років.

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Федерація футболу Індії дискваліфікувала футболіста на 6 місяців, але сам клуб не отримав жодного покарання. Також Мукхі відсторонений від тренувань з юнацькою збірною Індії.

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