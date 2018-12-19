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У Аргентині футболіст жорстоко побив арбітра до втрати свідомості через червону картку партнеру, – жахливі кадри

17:47 1073 Читать на русском
У Аргентині футболіст жорстоко побив арбітра до втрати свідомості через червону картку партнеру, – жахливі кадри
У Аргентині футболіст жорстоко побив арбітра до втрати свідомості через червону картку партнеру

У фінальному матчі одного з регіональних турнірів стався неприємний епізод за участі гравця однієї з команд та арбітра.

Головний суддя зустрічі Габріель Кортінес наприкінці матчу показав червону картку одному з гравців команди, яка програвала. Партнер футболіста, Луїс Анхель Масіель, вирішив розібратись з арбітром силовим методом.

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Масіель кілька разів вдарив Кортінеса кулаками, після чого рефері втратив свідомість, а з роту постраждалого почала йти кров. На місце подій одразу була викликана швидка допомога.

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На щастя, у лікарні Кортінес прийшов до тями, а його життю нічого не загрожувало. Натомість, футболіст був доправлений до поліцейського відділку, звідки його відпустили впродовж кількох годин.

До слова, матч так і не було дограно.

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