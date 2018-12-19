У Аргентині футболіст жорстоко побив арбітра до втрати свідомості через червону картку партнеру, – жахливі кадри

У Аргентині футболіст жорстоко побив арбітра до втрати свідомості через червону картку партнеру

У фінальному матчі одного з регіональних турнірів стався неприємний епізод за участі гравця однієї з команд та арбітра.

Головний суддя зустрічі Габріель Кортінес наприкінці матчу показав червону картку одному з гравців команди, яка програвала. Партнер футболіста, Луїс Анхель Масіель, вирішив розібратись з арбітром силовим методом.

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Масіель кілька разів вдарив Кортінеса кулаками, після чого рефері втратив свідомість, а з роту постраждалого почала йти кров. На місце подій одразу була викликана швидка допомога.

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На щастя, у лікарні Кортінес прийшов до тями, а його життю нічого не загрожувало. Натомість, футболіст був доправлений до поліцейського відділку, звідки його відпустили впродовж кількох годин.

До слова, матч так і не було дограно.

Un jugador noquea al árbitro en pleno partido.



El colegiado Gabriel Cortínez fue golpeado por Luis Maciel del Sporting de Santo Pipó en la final de la Liga de Posadas, en Argentina.



El futbolista fue llevado a bartolina y liberado a las pocas horas. pic.twitter.com/HMvk7DHbg4 — Marcador Final (@MarcadorGMV) 17 грудня 2018 р.

#ViolenciaEnElFutbol #LigaPosadeña



El ingreso de la ambulancia, luego de 50 minutos de retraso, para auxiliar al arbitro Gabriel Cortinez quien fue agredido por un jugador de #Sporting. pic.twitter.com/bLLykTaolK — Doble 5inco (@doble5inco) 17 грудня 2018 р.