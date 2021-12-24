В Хорватии умер 23-летний футболист – он потерял сознание на тренировке за несколько дней до этого
Печальная весть пришла из Хорватии – не стало защитника местного Нехая Марина Качича.
Юный игрок потерял сознание во время тренировки, после чего впал в кому. Через три дня после этого Марина Качича не стало, сообщает Westtnewss.
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В больнице у хорвата диагностировали сердечную недостаточность, что и послужило причиной смерти. Клуб уже простился с юным игроком в соцсетях, добавив к фото трогательный стих.
Отметим, что Качич выступал на позиции центрального защитника, а его клуб "Нехай" выступает в одном из низших дивизионов чемпионата Хорватии. Марин за свою карьеру тоже успел поиграть в Италии.
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