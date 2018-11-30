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У Грозного немає контракту з Арсеналом-Київ

16:02 511 Читать на русском
У Грозного немає контракту з Арсеналом-Київ
В'ячеслав Грозний / Фото з соцмереж

Головний тренер Арсенала-Київ В'ячеслав Грозний зізнався, що не має контракту з київським клубом.

"У мене немає контракту з Арсеналом-Київ. Я працюю на основі джентльменської угоди. Мене попросили допомогти клубу протягом двох місяців, які закінчуються в цю п'ятницю, 30 листопада.

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Якщо нічого не зміниться, я маю право повідомити керівникам про те, що поточний стан справ мене не влаштовує. Або ми його змінюємо, або приймаємо відповідне рішення.

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Паралельно мені б дуже хотілося, щоб вболівальники Арсеналу з розумінням ставилися до того, що відбувається. І не кидали каміння в город тренерів і гравців", – цитує Грозного Sport-Express.

Теги
Арсенал-Київ Арсенал-Київ В'ячеслав Грозний В'ячеслав Грозний
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