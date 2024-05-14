Ворскла – Шахтар: відомо, хто розсудить фінал Кубка України
Комітет арбітрів УАФ назвав імена рефері, які працюватимуть на вирішальному поєдинку кубкового турніру між полтавською та донецькою командами.
Головним суддею фіналу стане Віталій Романов (Дніпро), повідомляє офіційний сайт УАФ.
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Його асистентами будуть Семен Шлончак (Черкаси) та Володимир Висоцький (Запоріжжя). Четвертим арбітром працюватиме Марина Стрілецька (Суми). За VAR у цьому матчі відповідатиме Олексій Деревінський (Хмельницький), його асистентом буде Руслан Єрмоленко (Чернігів).
Нагадаємо, фінал Кубка України відбудеться 15 травня у Рівному на стадіоні Авангард. Початок зустрічі о 19:00.
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