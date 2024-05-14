Комітет арбітрів УАФ назвав імена рефері, які працюватимуть на вирішальному поєдинку кубкового турніру між полтавською та донецькою командами.

Головним суддею фіналу стане Віталій Романов (Дніпро), повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Його асистентами будуть Семен Шлончак (Черкаси) та Володимир Висоцький (Запоріжжя). Четвертим арбітром працюватиме Марина Стрілецька (Суми). За VAR у цьому матчі відповідатиме Олексій Деревінський (Хмельницький), його асистентом буде Руслан Єрмоленко (Чернігів).

Нагадаємо, фінал Кубка України відбудеться 15 травня у Рівному на стадіоні Авангард. Початок зустрічі о 19:00.

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