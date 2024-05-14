– Нічия – це більше здобуток чи втрата для вас?

– Це втрата, однозначно, по грі, по моментах. Є такий осад дуже.

Колос – ЛНЗ та Зоря – Верес: відеоогляди матчів УПЛ

– Чого не вистачило? Тому що індивідуально, здавалося, команда на голову сильніша за Верес.

– Забитого м'яча. Треба реалізовувати моменти.

– Можна сказати, що наприкінці сезону команді вже емоцій не вистачає?

– Ні, налаштування було дуже гарне. Ви бачили, що в кінці грали дуже активно, і хлопці переживають. Тому я не скажу, що немає емоцій. Це їхня робота, і вони її роблять.

– Верес чимось здивував? Тому що з перших хвилин побігли, їм треба було вигравати.

– Верес – дуже добра команда, функціонально дуже готова. Коли стоїш над прірвою – то є сили, які дають їм можливість боротися. Тому завжди важко боротися або з аутсайдерами, або з лідерами – у команди є подвійна мотивація.

У нас теж вона подвійна, бо важкий сезон, ми виходили, пам'ятаєте, з якого місця. Як каже Скрипник, важче боротися за виживання, ніж за призові місця, – сказав Коваль у коментарі FootballHub.

Нагадаємо, нічия з Вересом гарантувала Зорі збереження прописки в елітному дивізіоні – після 28-ми турів луганці у турнірній таблиці УПЛ йдуть дев'ятими, набравши 32 очки.

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