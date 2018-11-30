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Грозний: Бурбас почав розповідати нісенітниці, я знаю, що це замовлення

14:12 384 Читать на русском
Грозний: Бурбас почав розповідати нісенітниці, я знаю, що це замовлення
В’ячеслав Грозний / Соцмережі

Головний тренер Арсенала-Київ В'ячеслав Грозний прокоментував інформацію про його відмову проходити детектор брехні.

"Коли ти говориш незручні речі, то нариваєшся на те, що зараз переживаю я. То один журналіст проти мене, то інший нісенітниці почав розповідати, з якимись детекторами брехні.

Всі гравці Арсенала-Київ пройшли перевірку детектором брехні, а Грозний відмовився, – Бурбас

Ігор Бурбас почав нісенітниці розповідати. А я в цей день був головою комісії, приймав у тренерів ліцензії, без яких їх не допустять тренувати.

Грозний: Мені некомфортно працювати у Арсеналі-Київ, після Нового року можу опинитись за кордоном

Пишуть "Грозний захворів". Я знаю, що це замовлення, я в курсі. Через мою принципову позицію, в першу чергу по 16 командам, але і по іншим моментам. На жаль, це так. Але багато, хто мовчить", – цитує Грозного Sportarena.

Раніше повідомлялося, що керівництво Арсенала-Київ вирішило влаштувати перевірку на детекторі брехні після матчу 16-го туру УПЛ проти Чорноморця.

Теги
Арсенал-Київ Арсенал-Київ В'ячеслав Грозний В'ячеслав Грозний Ігор Бурбас
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