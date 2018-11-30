Грозний: Бурбас почав розповідати нісенітниці, я знаю, що це замовлення

Головний тренер Арсенала-Київ В'ячеслав Грозний прокоментував інформацію про його відмову проходити детектор брехні.

"Коли ти говориш незручні речі, то нариваєшся на те, що зараз переживаю я. То один журналіст проти мене, то інший нісенітниці почав розповідати, з якимись детекторами брехні.

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Ігор Бурбас почав нісенітниці розповідати. А я в цей день був головою комісії, приймав у тренерів ліцензії, без яких їх не допустять тренувати.

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Пишуть "Грозний захворів". Я знаю, що це замовлення, я в курсі. Через мою принципову позицію, в першу чергу по 16 командам, але і по іншим моментам. На жаль, це так. Але багато, хто мовчить", – цитує Грозного Sportarena.

Раніше повідомлялося, що керівництво Арсенала-Київ вирішило влаштувати перевірку на детекторі брехні після матчу 16-го туру УПЛ проти Чорноморця.