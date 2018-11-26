Грозний: Мені некомфортно працювати у Арсеналі-Київ, після Нового року можу опинитись за кордоном

Головний тренер Арсенала-Київ В’ячеслав Грозний відверто розповів про своє відношення до стану справ у команді.

"Можу сказати: мені в Арсеналі-Київ дуже некомфортно. Дуже важко працювати, коли не знаєш, чи будуть гроші, чи поїде команда на виїзд? Я не розумію, хто акціонери, яке буде фінансування? Той Арсенал 2002 року, коли мене в Київ з московського Спартака запрошував Олександр Олександрович Омельченко, і сьогоднішній – це небо і земля. У нас не було ніяких затримок, ми чудово грали – по 8 м'ячів забивали.

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Зараз я можу сказати так, що, напевно, результат, який показує команда, і місце, яке вона посідає, відповідають тому фінансуванню за залишковим принципом. Я так думаю, що у нас найнижчий бюджет в чемпіонаті країни. Навіть упевнений, що воно так і є. І поки цей аспект не буде кардинальним чином вирішений, дуже важко налаштовувати гравців на подвиги.

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Я не думав, чесно кажучи, що буду в Україні працювати. У мене є кілька зарубіжних пропозицій, я їх розглядаю. Не виключаю, що, може, після Нового року буду за кордоном в одному з клубів. Мене не влаштовує так працювати", – цитує Грозного офіційний сайт Чорноморця.