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У игрока Арсенала был обнаружен COVID-19 перед матчем с Манчестер Сити – еще двое одноклубников оказались на карантине

14:28 - Читати українською
У игрока Арсенала был обнаружен COVID-19 перед матчем с Манчестер Сити – еще двое одноклубников оказались на карантине
Игроки Арсенала / Reuters

Лондонский Арсенал имеет новые проблемы после возобновления английского первенства.

Трое игроков Арсенала пропускали тренировки перед матчами с Манчестер Сити, поскольку оказались на карантине, информирует Goal.

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Отмечается, что неназванный футболист сдал положительный тест на коронавирус, а другие двое находились в довольно тесном контакте с зараженным. Игроки дождались повторного тестирования, которое дало отрицательный результат у всех трех футболистов.

К слову, Арсенал имеет в активе 40 очков и занимает лишь десятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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Англия Арсенал Арсенал коронавирус
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