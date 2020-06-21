Лєно отримав жахливу травму і наїхав на свого кривдника – голкіпер Арсенала покинув поле на ношах

Голкіпер лондонського Арсенала Бернд Лєно отримав серйозну травму в матчі 30-го туру АПЛ проти Брайтона (1:2).

Воротар невдало приземлився після зіткнення з Нілом Мопеєм, після чого схопився за коліно. Німецький футболіст не зміг продовжити гру і залишив поле на ношах. На 44-й хвилині його замінив Еміліано Мартінес.

Арсенал хоче позбутись Озіла

На фото помітно, що нога Лєно у момент приземлення перебуває у неприродньому положенні. Схоже, голкіпер переконаний, що провина за його ушкодження повністю лежить на гравцеві Брайтона. Бернд, поки його виносили з поля, висловив усе невдоволення безпосередньо Мопею.

До слова, поєдинок завершився вольовою перемогою Брайтона з рахунком 2:1, а переможний гол вже у компенсований час забив саме Мопей.

Крістал Пелас переграв Борнмут, Брайтон вирвав перемогу над Арсеналом, Лестер зіграв унічию з Уотфордом: 30-й тур АПЛ