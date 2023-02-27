"У наших гравців будуть проблеми, якщо вони не віддаватимуться грі повністю. Вони потраплять у біду. Коли фанати проїжджають п'ять-шість годин на своїх автомобілях на гостьову гру та купують квиток, з нашими зарплатами ми повинні бігти за будь-якого рахунку – будь то 3:0, 4:0 чи 5:0.

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Я говорю, як демагог, але це правда. Можна грати добре чи погано. Але прагнення, щоб гравці старалися, поки я в клубі, ніколи не буде поставлене під сумнів.

Ми бачимо, наскільки вболівальники щасливі, коли наша команда перемагає. Таким чином ми даруємо щось хороше людям та їхнім родинам. Що може бути краще за це? Наші вболівальники на виїздах є неймовірними", – цитує Гвардіолу Sky Sports.

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