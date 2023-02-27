Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола нашел, за что упрекнуть своих подопечных, после победы над Борнмутом (4:1).

"У наших игроков будут проблемы, если они не будут отдаваться игре полностью. Они попадут в беду. Когда фанаты проезжают пять-шесть часов на своих автомобилях на гостевую игру и покупают билет, с нашими зарплатами мы должны бежать при любом счете – будь то 3:0, 4:0 или 5:0.

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Я говорю как демагог, но это правда. Можно играть хорошо или плохо. Но стремление, чтобы игроки старались, пока я в клубе, никогда не будет подвергнуто сомнению.

Мы видим, насколько болельщики счастливы, когда наша команда побеждает. Таким образом мы дарим что-то хорошее людям и их семьям. Что может быть лучше этого? Наши болельщики на выездах невероятны", – цитирует Гвардиолу Sky Sports.

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