Манчестер Сіті очікувано контролював хід поєдинку та вже на 15 хвилині повів у рахунку. Фоден залишив м'яч Холанду, удар норвежця прийняла на себе поперечка, але Хуліан Альварес підчатував рикошет. Досить швидко забив і Холанд після скидки Фодена – норвежець побив рекорд Агуеро, забивши вже 27-й гол за сезон АПЛ (аргентинець забивав максимум 26).

Манчестер Сіті розгромив Борнмут – команда Забарного "згоріла" за тайм, не зумівши піднятись із зони вильоту

Перед перервою забив третій гравець групи атаки – Фоден перехопив передачу захисника та легко реалізував момент. Після перерви Борнмут пропустив четвертий м'яч – Хуліан Альварес потужно пробив/прострілив, а рикошет від Мефама став вирішальним. Лерма під кінець гри відіграв один м'яч.