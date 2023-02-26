Хосеп Гвардіола може без упину повторювати те, що головним завданням Манчестер Сіті завжди буде перемога в чемпіонаті, але насправді це не зовсім так. Власники клубу, витрачаючи шалені гроші, мріють про європейський тріумф, але підкорити цю вершину "містянам" поки що ніяк не вдається.

Після приходу на тренерський місток Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола 4 рази за 5 сезонів підіймав над головою кубок англійської Прем'єр-ліги. На внутрішній арені "містяни" стали гегемоном, посунути якого з п'єдесталу – вкрай непросте завдання.

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Публічно іспанський фахівець завжди говорить, що саме перемога в АПЛ – головне завдання команди, але ні для кого не секрет, що Сіті витрачає великі гроші не лише задля тріумфу на внутрішній першості. Втім, підкорити європейську арену Пепу поки що не вдається, хоча його команду завжди вважають одним з фаворитів Ліги чемпіонів. Футбол 24 разом з партнером HLIBNY DAR розглядає фактори, які знову можуть стати на шляху Манчестер Сіті до омріяного "вухатого" кубка.

Боротьба у чемпіонаті виснажує

Вперше за 5 років Манчестер Сіті може поступитися чемпіонством Арсеналу Мікеля Артети, який довго працював помічником Пепа. Звісно, ситуація в таблиці ще може змінитися, а в очному двобої "містяни" були сильнішими, проте виглядає так, що інтрига триматиметься до останнього туру.

У такій ситуації зробити ставку на Лігу чемпіонів просто немає можливості. Гвардіолі доводиться шукати шляхи балансування сил, але навіть іспанському генію це не завжди вдається. Огріхи в чемпіонаті та втрачена перемога над РБ Лейпциг – підтвердження того, що в Сіті далеко не все ідеально.

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Команди навчилися грати проти Сіті

Очевидно, що Манчестер Сіті завжди є вкрай небезпечним суперником, але зараз все частіше вдається знайти ключик до успіху в протистоянні з монстром Гвардіоли. З відходом Зінченка "містяни" дещо втратили у варіативності. Не пішла на користь і оренда Канселу в Баварію – португалець виконував просто шалений обсяг роботи на фланзі.

Захист Сіті стабільним не назвеш, Гюндогана та де Брюйне можна брати під жорстку опіку. Навіть Холанд не завжди знаходить момент для вирішального удару. "Містяни" домінують на полі, але це не завжди дає результат.

У Лізі чемпіонів навіть маленька помилка може стати вирішальною. У грі Сіті з'явилося багато проблем, рішення яких Гвардіола поки що не знайшов. У турнірі найсильніших самого статистичного домінування мало, тому для успіху "містянам" потрібно не просто демонструвати свою найкращу гру, а й стати гнучкішими, аби суперник не мав шансів знайти шлях до взяття воріт Едерсона.

Манчестер Сіті ефективний на довгій дистанції

Гвардіолі вдалося досягнути успіху в АПЛ не лише завдяки зміщенню акценту до вертикального футболу, а й стабільності, яку його команда здатна демонструвати впродовж сезону. У чемпіонаті це працює майже ідеально, але в Лізі чемпіонів часу на виправлення помилок та коригування тактики немає.

Манчестер Сіті не міг здобути успіху в Європі саме через невміння швидко реагувати на суперника. Дуже яскраво це показав Челсі у фіналі ЛЧ 2020/21. Підопічні Томаса Тухеля буквально "з'їли" "містян" на всіх ділянках поля, і розгублений вигляд Гвардіоли свідчив про те, що в нього просто немає плану на такий розвиток подій. Без сумніву, іспанський фахівець зробив висновки з тієї поразки, але далеко не факт, що його підопічні зможуть запобігти цьому в майбутньому. Сіті доведеться зробити стрибок вище голови, аби перемогти в Лізі чемпіонів, але чи є в "містян" сили та імпульс для такого подвигу?