Александер Чеферін заявив на конгресі в Парижі, що не балотуватиметься на наступних виборах президента УЄФА.

Чеферін ухвалив сенсаційне рішення не подавати заявку на вибори президента УЄФА, незважаючи на те, що схвалена сьогодні поправка дає йому змогу балотуватися ще на один термін, до 2031 року. Про це інформує AS.

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"Я втомився. Ми постраждали від коронавірусу, Суперліги, моральної переваги критиків, тих, хто каже, що в УЄФА немає єдності. Я щасливий і пишаюся тим, що був капітаном корабля, який пройшов крізь шторм.

Я думав про це 6 або 7 місяців. Я не хотів говорити про це раніше, щоб не змінити рішення Федерацій щодо поправки, за якою проголосували сьогодні. Не всі у футболі схожі на клоунів", – сказав чинний президент УЄФА. Таким чином, він продовжить обіймати свою посаду тільки до 2027 року.

Нагадаємо, що раніше радник Чеферіна Звонімір Бобан подав у відставку на знак протесту проти висунення Чеферіна на черговий термін.

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