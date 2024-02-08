Эксперимент с синей карточкой пока не будет распространяться на турниры под эгидой УЕФА и ФИФА.

В четверг, 8 февраля, Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) внедрил в футбольные правила синюю карточку, информирует The Telegraph. Это наказание предусматривает удаление игрока с поля на десять минут за тактический фол (намеренный, но не грубый срыв атаки) или споры с арбитром/другим официальным лицом.

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Сообщается, что получение двух синих карточек будет приравниваться к удалению. Также красную карточку можно будет заработать за комбинацию из желтой и синей карточки.

Синяя карточка будет первой новой карточкой, которая будет использоваться на самом высоком уровне после появления желтых и красных карточек на чемпионате мира 1970 года.

Пока подобное нововведение будет внедрено только в Англии. По новым правилам будут разыгрываться Кубок Англии среди мужчин и женщин. Эти правила не будут действовать на Евро-2024 и даже в следующем еврокубковом сезоне. Глава УЕФА Александер Чеферин выступил против этой инициативы: "Это больше не футбол".

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