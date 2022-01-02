"Дякую за любов до мене, за розуміння. Для мене важлива не лише команда, а й люди, які перебувають біля команди. Усі люди, які працюють на базі.

Миколенко: Бажаю Динамо надалі лише перемог, трофеїв та удачі

Мене дуже зачепило те, що я не можу нормально попрощатися. Всі у відпустці, їх неможливо зібрати. Я розмовляв з Шапаренком, з Поповим, з Лєднєвим. Можна це перенести на літо. Коли чемпіонат завершиться, тоді можна щось вигадати", – сказав Миколенко у коментарі YouTube-каналу Динамо.

Нагадаємо, Миколенко перейшов у Евертон 1 січня. Він підписав контракт з "ірисками" до червня 2026 року.

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