"Многие сейчас размышляют в Англии о целесообразности соглашения. Я же смотрю с оптимизмом вперед. Виталий, как говорится, не пересидел в Киеве. Его возраст позволяет размышлять с оптимизмом на адаптацию. На Туманном Альбионе собран по качеству весь бомонд из игроков со всего мира. Конкуренция огромная. И не каждый состоявшийся игрок смог реализовать свой потенциал. Причины разные.

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Хочу дать Виталию пару рекомендаций. Он должен найти человека из местных, который будет ему реально ежедневно помогать. Прежде всего, выучить язык, понять культуру и ментальность местного населения и, естественно, принять ее как данность. С футбольной точки зрения будет еще сложней. Поначалу будут проблемы с коммуникацией, и друзей в команде он с ходу не получит. Игровая ментальность очень сильно отличается от нашей.

И только когда Виталий докажет своим партерам в тренировочном процессе свою состоятельность, только тогда партнеры начнут его замечать и называть по имени. В этом компоненте я в Миколенко верю. Главное – не закрываться в себе с мыслью: хочу в Киев покушать борща. Советую общаться только с местными. Это реально поможет быстрее адаптироваться.

Итак, Виталий... Все в твоих руках и мозгах. Докажи всем и себе, что это только первый шаг в твоей карьере. Надо помнить, что в футбол играют мозгами, а ноги только помогают. Удачи", – написал Заховайло на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, Миколенко перешел в Эвертон 1 января. Он подписал контракт с "ирисками" до июня 2026 года.

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