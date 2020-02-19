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У Франції гравець дискваліфікований на 5 років за те, що вкусив пеніс суперника – курйоз дня

19 лютого 15:25 7122 Читать на русском
У Франції гравець дискваліфікований на 5 років за те, що вкусив пеніс суперника – курйоз дня
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Незвичний інцидент трапився в аматорській лізі Франції за 200 кілометрів від Парижа. Гравець відсторонений від футболу на 5 років за те, що посягнув на найбільш сокровенне для кожного чоловіка.

На щастя, подія трапилася все ж не на футбольному полі. Після матчу між аматорськими колективами Тервіль та Сотріх (1:1) на парковці поблизу стадіону між гравцями виник конфлікт.

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Здавалося б – що тут дивного? А дивною стала розв'язка – гравець Сотріха раптово вкусив опонента за статевий орган, після чого постраждалому наклали 10 швів, повідомляє Republicain-lorrain.

І хоча це сталося ще у листопаді, але розслідування було завершене лише зараз. Вирок для агресора був невтішним – 5 років дискваліфікації. Цікаво, що покарання отримав і постраждалий – за участь у бійці його відсторонили від футболу на півроку. Санкції отримав і клуб – Тервіль за невиконання вимог безпеки оштрафували на 200 євро і позбавили двох очок.

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Теги
футбольні курйози Франція
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