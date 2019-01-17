"Я професіонал, обираю склад за розміром пеніса", – тренер-жінка чоловічої команди потролила журналістів

Головний тренер Клоппенбурга Імке Вюббенхорст з гумором відповіла на питання про те, чи одягаються чоловіки перед її приходом.

Імке Вюббенхорст, яка є тренером чоловічої команди Клоппенбурга з 5 дивізіону Німеччини, пожартувала над журналістами. У німкені запитали, чи одягаються її підопічні перед її приходом.

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"Звичайно, ні. Я професіонал. Обираю склад за розміром пеніса", – цитує Вюббенхорст Welt.

До слова, це перший тренер-жінка, яка працює в чоловічій команді, яка виступає в топ-5 дивізіонах чемпіонату Німеччини.

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