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"Я професіонал, обираю склад за розміром пеніса", – тренер-жінка чоловічої команди потролила журналістів

18:05 1 Читать на русском
"Я професіонал, обираю склад за розміром пеніса", – тренер-жінка чоловічої команди потролила журналістів
Імке Вюббенхорст / ndr.de

Головний тренер Клоппенбурга Імке Вюббенхорст з гумором відповіла на питання про те, чи одягаються чоловіки перед її приходом.

Імке Вюббенхорст, яка є тренером чоловічої команди Клоппенбурга з 5 дивізіону Німеччини, пожартувала над журналістами. У німкені запитали, чи одягаються її підопічні перед її приходом.

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"Звичайно, ні. Я професіонал. Обираю склад за розміром пеніса", – цитує Вюббенхорст Welt.

До слова, це перший тренер-жінка, яка працює в чоловічій команді, яка виступає в топ-5 дивізіонах чемпіонату Німеччини.

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Теги
Німеччина Імке Вюббенхорст Імке Вюббенхорст Клоппенбург
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