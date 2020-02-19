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Во Франции игрок дисквалифицирован на 5 лет за то, что укусил пенис соперника – курьез дня

15:25 283 Читати українською
Во Франции игрок дисквалифицирован на 5 лет за то, что укусил пенис соперника – курьез дня
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Необычный инцидент произошел в любительской лиге Франции в 200 километрах от Парижа. Игрок отстранен от футбола на 5 лет за то, что посягнул на наиболее сокровенное для каждого мужчины.

К счастью, происшествие случилось все же не на футбольном поле. После матча между любительскими коллективами Тервиль и Сотрих (1:1) на парковке возле стадиона между игроками возник конфликт.

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Казалось бы – что тут удивительного? А удивительной стала развязка – игрок Сотриха внезапно укусил оппонента за половой орган, после чего пострадавшему наложили 10 швов, сообщает Republicain-lorrain.

И хотя это произошло еще в ноябре, но расследование было завершено только сейчас. Приговор для агрессора был неутешительным – 5 лет дисквалификации. Интересно, что наказание получил и пострадавший – за участие в драке его отстранили от футбола на полгода. Санкции получил и клуб – Тервиль за невыполнение требований безопасности оштрафовали на 200 евро и лишили двух очков.

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