У ФФУ переглянули рішення щодо порівняння Вернидубом ТК Футбол 1/2 з Геббельсом

Різкі висловлювання головного тренера Зорі Юрія Вернидуба все-таки не залишились без реакції дисциплінарних органів.

Апеляційний комітет Федерації футболу України переглянув рішення КДК ФФУ у справі головного тренера Зорі Юрія Вернидуба, повідомляє ТК Футбол 1.

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Нагадаємо, 5 травня після матчу 30 туру УПЛ Шахтар – Зоря, який завершився поразкою луганців, Вернидуб заявив, що телеканали Футбол 1/2 є рупорами Шахтаря та порівняв діяльність телеканалів з діяльністю головного пропагандиста нацистської Німеччини – Йозефа Геббельса.

Після розгляду інциденту КДК ФФУ вирішив закрити справу без санкцій щодо тренера Зорі. Апеляційний комітет змінив рішення КДК і виніс Вернидубу попередження.

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