toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
МАНЧЕСТЕР СІТІ - ФУЛХЕМ КУБОК УКРАЇНИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР - ДИНАМО

У ФФУ переглянули рішення щодо порівняння Вернидубом ТК Футбол 1/2 з Геббельсом

18:04 614 Читать на русском
У ФФУ переглянули рішення щодо порівняння Вернидубом ТК Футбол 1/2 з Геббельсом
Юрій Вернидуб / Фото metalist.ua

Різкі висловлювання головного тренера Зорі Юрія Вернидуба все-таки не залишились без реакції дисциплінарних органів.

Апеляційний комітет Федерації футболу України переглянув рішення КДК ФФУ у справі головного тренера Зорі Юрія Вернидуба, повідомляє ТК Футбол 1.

Вернидуб: Мені на коліна стати і просити руку Фонсеки? Не буду платити штраф

Нагадаємо, 5 травня після матчу 30 туру УПЛ Шахтар – Зоря, який завершився поразкою луганців, Вернидуб заявив, що телеканали Футбол 1/2 є рупорами Шахтаря та порівняв діяльність телеканалів з діяльністю головного пропагандиста нацистської Німеччини – Йозефа Геббельса.

Після розгляду інциденту КДК ФФУ вирішив закрити справу без санкцій щодо тренера Зорі. Апеляційний комітет змінив рішення КДК і виніс Вернидубу попередження.

RockStar. Чому Сергій Рафаїлов врятує український футбол?

Теги
Юрій Вернидуб Юрій Вернидуб КДК ФФУ Футбол 1 Футбол 2
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
46
хв
Манчестер Сіті
21:45
Фулхем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук