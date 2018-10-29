Вернидуб: Мені на коліна стати і просити руку Фонсеки? Не буду платити штраф

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб прокоментував рішення КДК ФФУ про накладення штрафу за порушення регламенту у матчі проти Шахтаря.

Нагадаємо, у матчі 11 туру чемпіонату України наставники Шахтаря та Зорі Паулу Фонсека та Юрій Вернидуб не потиснули один одному руки, за що були оштрафовані КДК ФФУ на 5 тисяч гривень кожен.

"Це нормальне взагалі явище, що мене оштрафували на 5 тисяч гривень за те, що Фонсека не підійшов і не потиснув руку? Я був в гостях, повинен підійти тренер господарів. Він не підійшов, я ще і винним залишився.

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Я не буду платити, ось чесно. За що я повинен заплатити? Після гри мене ще обхаялі всякими словами, що руку тиснути і далі не буде. Я буду бігати за людиною? Або на коліна стати, попросити, щоб дали мені руку?

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Я досить нормальна людина. У мене був колись конфлікт з Вовою Шараном, але ми його вирішили, все нормально. Коли він теж не хотів тиснути мені руку, але потім сам підійшов, переговорили. Які питання? Ніяких", – цитує Вернидуба Tribuna.com з посиланням на Профутбол.