В ФФУ пересмотрели решение по делу сравнения Вернидубом ТК Футбол 1/2 с Геббельсом

Резкие высказывания главного тренера Зари Юрия Вернидуба все же не остались без реакции дисциплинарных органов.

Апелляционный комитет Федерации футбола Украины пересмотрел решение КДК ФФУ по делу главного тренера Зари Юрий Вернидуба, сообщает ТК Футбол 1.

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Напомним, 5 мая после матча 30 тура УПЛ Шахтер – Заря, который завершился поражением луганчан, Вернидуб заявил, что телеканалы Футбол 1/2 является рупорами Шахтера и сравнил деятельность телеканалов с деятельностью главного пропагандиста нацистской Германии – Йозефа Геббельса.

После рассмотрения инцидента КДК ФФУ решил закрыть дело без санкций в отношении тренера Зари. Апелляционный комитет изменил решение КДК и вынес Вернидубу предупреждение.

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