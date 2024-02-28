"Я вважаю, що Луїс Енріке з самого початку абсолютно не вписується в ПСЖ. Він провокаційний. У нього роздуте его.

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Замість того, щоб припустити, що він досі не знайшов правильну формулу гри, він чіпляється до Мбаппе. Я сприймаю це так. Твоя команда все ще не дуже хороша, але в тебе є паличка-виручалочка, а ти знімаєш Мбаппе з гри.

Думаю, що Луїсу Енріке не подобається Кіліан Мбаппе. Те, як він грає, його поведінка. Це тому, що в Енріке роздуте его і він сам хоче бути зіркою, чи потім що в нього якесь іспанське бачення футболу? Про це я нічого не знаю. Але вважаю, що йому не подобається Кіліан Мбаппе.

Чи добре він це приховував? У нього не було вибору. Один раз він поставив його праворуч, один раз ліворуч, один раз попереду. Завжди були ці фразочки.

Мбаппе може сказати йому: "Ти знімаєш мене з гри, але я збираюся показати тобі, що я найсильніший і забезпечу тобі перемогу, тому що я хочу добре закінчити. Але і Луїс Енріке має право його трохи струсити, тому що виступи Кіліана Мбаппе багато в чому недостатні. Так що, думаю, це може бути безпрограшним варіантом", – висловився Дюгаррі в шоу на RMC Sport.

У матчі проти Ренна (1:1) Луїс Енріке замінив Кіліана Мбаппе на 65 хвилині, випустивши Рамуша, який в кінці матчу зрівняв рахунок. Наразі ПСЖ перебуває на першій сходинці в турнірній таблиці Ліги 1 з 54 балами.

Нагадаємо, Крістоф Дюгаррі виступав за Барселону, Бордо та Мілан. У складі збірної Франції він здобував титул чемпіона світу 1998 році та вигравав Євро-2000.

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