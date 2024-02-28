"Я считаю, что Луис Энрике с самого начала совершенно не вписывается в ПСЖ. Он провокационный. У него раздутое эго.

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Вместо того чтобы предположить, что он до сих пор не нашел правильную формулу игры, он придирается к Мбаппе. Я воспринимаю это так. Твоя команда все еще не очень хороша, но у тебя есть палочка-выручалочка, а ты снимаешь Мбаппе с игры.

Думаю, что Луису Энрике не нравится Килиан Мбаппе. То, как он играет, его поведение. Это потому, что у Энрике раздутое эго и он сам хочет быть звездой, или потом что у него какое-то испанское видение футбола? Об этом я ничего не знаю. Но считаю, что ему не нравится Килиан Мбаппе.

Хорошо ли он это скрывал? У него не было выбора. Один раз он поставил его справа, один раз слева, один раз впереди. Всегда были эти фразочки.

Мбаппе может сказать ему: "Ты снимаешь меня с игры, но я собираюсь показать тебе, что я самый сильный и обеспечу тебе победу, потому что я хочу хорошо закончить. Но и Луис Энрике имеет право его немного встряхнуть, потому что выступления Килиана Мбаппе во многом недостаточны. Так что, думаю, это может быть беспроигрышным вариантом", – высказался Дюгарри в шоу на RMC Sport.

В матче против Ренна (1:1) Луис Энрике заменил Килиана Мбаппе на 65 минуте, выпустив Рамуша, который в конце матча сравнял счет. Сейчас ПСЖ находится на первой строчке в турнирной таблице Лиги 1 с 54 баллами.

Напомним, Кристоф Дюгарри выступал за Барселону, Бордо и Милан. В составе сборной Франции он завоевывал титул чемпиона мира 1998 году и выигрывал Евро-2000.

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