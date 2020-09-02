Агробізнес став уже другим клубом Першої ліги, в якому спалахнула епідемія COVID-19 перед стартом нового сезону.

Вже у 6 гравців Агробізнеса було виявлено COVID-19, внаслідок чого клуб може розпочати сезон пізніше, повідомляє ye.ua.

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Клуб уже повідомив про це ПФЛ, а тому поєдинок проти Полісся можуть перенести на невизначений термін. В такому випадку, матч 2-го туру проти Кристала, який запланований на 11 вересня може стати стартовим для клубу з Волочиська.

Прикарпаття також зверталось до ПФЛ з проханням перенести матч 1-го туру – в команді п'ятеро хворих коронавірусом. Раніше повідомлялось, що у гравців Авангарда також є випадки COVID-19, проте результати ПЛР-тестування виявились негативними.

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