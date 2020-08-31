Динамо Київ та АЗ Алкмаар 10 років тому грали в ЛЄ, зараз нідерландці спробують взяти реванш в ЛЧ

Усе частіше Динамо особливо не бояться в Європі. Фанатські сайти АЗ пишуть, що в команді Луческу немає і близько тих великих імен, що у 2010 році, коли кияни двічі здолали Алкмаар. Тоді були Шевченко, Мілевський, Гусєв, Вукоєвіч та багато інших. Зараз найбільш відомими називають Жерсона Родрігеса та Франа Соля, які грали в чемпіонаті Нідерландів за Телстар і Віллем ІІ. Вболівальники радіють, що не випаде Бенфіка, але шапками закидати не поспішають.

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"Найкраще жеребкування, яке могло тільки бути". Хоча вистачає й іронічних коментарів. "Якщо ми просто зіграємо так, як Десна Чернігів, не трапиться нічого поганого". Наводять скріншот з Гугла, який, щоправда, далекий від істини. Кілька недобросовісних сайтів помилилися, і пошукова система чомусь теж видає, що Динамо в серпні програло команді Рябоконя 1:4, хоча насправді згаданий товариський матч завершився з рахунком 1:2.

"Ну, якщо Київ грає, як АДО..." – відповідають скептики. Нещодавно АЗ програв спаринг Ден Хаагу (0:1), одному з аутсайдерів минулого сезону Ередивізії. Ще один цікавий скрін з порталу Трансфермаркт. Натякають, що ринкова вартість гравців Динамо суцільно йде вниз. До слова, порівняно з попередньою версією виріс лише Жерсон (на 100 тисяч євро до 1,5 млн), а всі впали. Різниця між сумарними вартостями команд – 35 мільйонів на користь АЗ.

Є й такі, хто засмутився. "Жереб, якого дуже хотілося уникнути. Бенфіка дає грати, і це влаштовує АЗ. Натомість Динамо – жорстка команда, яка мало дозволяє в атаці. Ми не будемо фаворитами. Можливо, це й добре. Не можу придумати чогось позитивнішого".

На цей коментар відповідають звичним сарказмом з більшою підтримкою: "На цей момент ми ніде не є фаворитами". Фанати побоюються невизначеності зі складом і проблем в обороні, де взагалі "катастрофа". Остерігаються нідерландці високих і фізично сильних хлопців, які начебто завжди грають в київській лінії атаки. "Та й захисники в них часто дроворуби".

Алкмаар має проблеми з поверненням командної швидкості після тривалої паузи, тому для Нідерландів було краще б, якби ця команда вийшла в ЛЧ напряму, а кваліфікацію грав Аякс, вважають критики. "АЗ набрав би більше балів для коефіцієнту країни, якщо виступить в Лізі Європи", – ми не проти такої версії майбутнього команди Слота. З іншого боку, шалені мільйони за виступи в ЛЧ потрібні команді, чий лідер Стенгс (найкращий асистент попереднього сезону) заробляє лише 500 тисяч євро.

Дехто відверто іронізує над рівнем гравців Динамо, мовляв, там лише 2-3 виконавці середнього рівня чемпіонату Нідерландів. Однак більшістю підходять з обережністю і стриманим оптимізмом. "АЗ закатав би той Київ, але якби був у формі, яку демонстрував минулого сезону? Які поспішні висновки. Форма – це те, що можна набрати і приходить з впевненістю. Ще є 2 тижні".

Знаходять і залізні причини обіграти Динамо: "Вони виграли тільки 1 єврокубковий матч з останніх 10. Шкода лише одного – грають далеко від дому". З іншого боку не все так просто: "Майже без шансів, адже Динамо тиждень тому комфортно обіграло Шахтар у Суперкубку 3:1. Зараз це зовсім інша команда, врахуйте це".

Нагадаємо, Динамо прийме АЗ 15 або 16 вересня в Києві. Третій кваліфай-раунд відбудеться без глядачів і складається з одного матчу. Далі на переможця цієї пари чекає сильніший в дуеті Гент – Рапід.

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