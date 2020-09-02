Уже у 6 игроков Агробизнеса был обнаружен COVID-19, в результате чего клуб может начать сезон позже, сообщает ye.ua.

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Клуб уже сообщил об этом ПФЛ, а потому поединок против Полесья могут перенести на неопределенный срок. В таком случае, матч 2-го тура против Кристалла, который запланирован на 11 сентября может стать стартовым для клуба из Волочиска.

Прикарпатье и Верес также обращались в ПФЛ с просьбой перенести матч 1-го тура – в команде несколько больных коронавирусом. Ранее сообщалось, что у игроков Авангарда также случаи COVID-19, однако результаты ПЦР-тестирование оказались отрицательными.

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