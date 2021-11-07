"Я не сказав би, що поразка Динамо – це сенсація. Ворскла цього року – зовсім інша команда. Ми це бачили і у грі проти Шахтаря, і з киянами.

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Варто відзначити роботу, яку провів Максимов. Він зумів витягнути Ворсклу з ями та поставити гру, яку команда не показувала у попередніх сезонах. Респект Максимову та всім хлопцям, які надихнулися його впливом. Радий, що у нашому чемпіонаті з'явилася команда, яка грає у гарний футбол.

Щодо Динамо, то, напевно, колись приходить такий момент, коли закінчується бензин, настає емоційна виснаженість. Грати у такому режимі складно. Гра з Барселоною витягла багато сил. Було видно, що Динамо не вистачає свіжості та руху, особливо у першому таймі. Це давалося взнаки в обороні. Це перемога Ворскли, а не поразка Динамо", – сказав Сопко у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, у матчі 14-го туру УПЛ Динамо поступилось Ворсклі, зазнавши першої поразки в сезоні.

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