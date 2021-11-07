"Я бы не сказал, что поражение Динамо – это сенсация. Ворскла в этом году – совсем другая команда. Мы это видели и в игре против Шахтера, и с киевлянами.

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Следует отметить работу, которую провел Максимов. Он сумел вытащить Ворсклу из ямы и поставить игру, которую команда не показывала в предыдущих сезонах. Респект Максимову и всем ребятам, которые воодушевились его влиянием. Рад, что в нашем чемпионате появилась команда, которая играет в красивый футбол.

Что касается Динамо, то, наверное, когда-то приходит такой момент, когда заканчивается бензин, наступает эмоциональная истощенность. Играть в таком режиме сложно. Игра с Барселоной вытянула много сил. Было видно, что Динамо не хватает свежести и движения, особенно в первом тайме. Это сказывалось в обороне. Это победа Ворсклы, а не поражение Динамо", – сказал Сопко в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, в матче 14-го тура УПЛ Динамо уступило Ворскле, потерпев первое поражение в сезоне.

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