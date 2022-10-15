"У команд нині різний настрій. Шахтар має перевагу. Це, по суті, нова команда. Вдалося зібрати у складі багатьох українських гравців, які грали в різноманітних європейських чемпіонатах, мають потрібний досвід, викликаються у збірну України. У цьому плані варто похвалити менеджмент команди, що змогли повернути і власних вихованців, і навіть вихованця Динамо.

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У Динамо ситуація плачевна. Команда не змогла влітку знайти солідні підсилення, а двох останніх новачків ми поки не бачили достатньо у грі. Можна сказати, що у складі "біло-синіх" вже довгий час виступають футболісти, які добре один одного знають. Молоді лідери мріють перейти в європейські клуби, спробувати свої сили в нових топ-чемпіонатах. Помітна своєрідна втома, як-то кажуть "наїлися" у цій команді, взяли максимум. Зникає потроху мотивація.

Очікується складна гра. Шахтар є беззаперечним фаворитом у букмекерів – це логічно. У Динамо багато травмованих, випали два основні воротарі. Але Класичне на те і Класичне, тут особливий настрій, може статися все, що завгодно", – сказав Заховайло у коментарі РБ.

Нагадаємо, поєдинок між Шахтарем та Динамо відбудеться у неділю, 16 жовтня, на Арені Львів. Початок зустрічі о 17:00.

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