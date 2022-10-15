"У команд сейчас разное настроение. У Шахтера есть преимущество. Это, по сути, новая команда. Удалось собрать в составе многих украинских игроков, которые играли в различных европейских чемпионатах, имеют нужный опыт, вызываются в сборную Украины. В этом плане стоит похвалить менеджмент команды, что смогли вернуть и собственных воспитанником, и даже воспитанника Динамо.

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У Динамо ситуация плачевная. Команда не смогла летом найти солидные усиления, а двух последних новичков мы пока не видели достаточно в игре. Можно сказать, что в составе "бело-синих" уже долгое время выступают хорошо знающие друг друга футболисты. Молодые лидеры мечтают перейти в европейские клубы, испытать свои силы в новых топ-чемпионатах. Заметна своеобразная усталость, как говорят "наелись" в этой команде, взяли максимум. Исчезает понемногу мотивация.

Ожидается сложная игра. Шахтер является безоговорочным фаворитом у букмекеров – это логично. У Динамо много травмированных, выпали два основных вратаря. Но Классическое на то и Классическое, здесь особое настроение, может произойти все, что угодно", – сказал Захавайло в комментарии РБ.

Напомним, поединок между Шахтером и Динамо состоится в воскресенье, 16 октября, на Арене Львов. Начало встречи в 17:00.

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