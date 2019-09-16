"У Динамо революційна ситуація", або Михайличенко отримав сумний вердикт від гравців: реакція на новий антирекорд

Олексій Михайличенко не зміг виграти 3 поспіль матчі з Динамо під час свого нового заходу на тренерське крісло. Соцмережі безжально відреагували на поразку київського клубу від сенсаційного віце-лідера УПЛ.

Динамо з Михайличенко б'є всі рекорди. На жаль, з приставкою "анти". Пекельний тиждень чекає київську команду. За 2 стартові домашні матчі в УПЛ клуб, який до відставки Хацкевича впевнено йшов на 2-му місці, набрав лише 1 бал. І тепер НСК Олімпійський чекає нове випробування нервів – приїзд одного з лідерів першості Швеції Мальме. Суперник, що виграв 3 останні матчі поспіль без пропущених голів, а за весь сезон програв лише двічі. І давайте не будемо зі зневагою дивитись на рівень шведського чемпіонату. Тут люди з не менш скромними Олімпіком і Десною нічого не можуть вдіяти. А тим часом тренерський штаб доводить до небувалої ситуації в історії незалежного футболу.

Динамо – Десна: Михайличенко доводить до історичного фіаско, в якому екс-динамівець як кат – в Києві уже мінус 13

За ці 28 років бувало всяке. Кризи, звільнення, провали на початку сезону. Та ніколи ще не було такого падіння тренера в його стартові 3 матчі чемпіонату України. Михайличенко входить в історію Динамо як головний тренер з найгіршим стартом як мінімум після здобуття незалежності. Набрати 2 очки за 3 тури, причому двічі зіграти в рідних стінах – такого навіть при Блохіну не було (3 очки з 9 можливих). У штабі останнього, до слова, працював і Михайличенко, який підміняв колишнього наставника збірної України на час хвороби. Як наслідок, Динамо посідало 3 і 4 місця у двох провальних сезонах, хоч в останньому не обійшлося без дострокової відставки. А потім прийшли Ребров і чемпіонські титули...

Андрій Кудирко з Золотого таланту відзначає гру команди Рябоконя. Формально так, претендент на Лігу чемпіонів – власник другого місця. Хоча вже цього тижня у матчі проти Шахтаря Десна отримає справжній тест рівня хоча б групового етапу ЛЧ.

Спортивний журналіст, син легенди Динамо Юрія Дмитруліна – про стан тих, хто співчуває клубу.

Блогер "Футбол 24" Сергій Тищенко називає провалом гру флангів оборони (Миколенко і Караваєв) проти Десни і вважає, що "відхід Михайличенка став питання часу. Що далі? Серця вже наче закінчилися. Залишається варіант з в.о Морозом чи Костюком та шансом для Вернидуба. Це все не оптимальні варіанти з великими ризиками, але на сьогодні нічого кращого не знайти. У протилежному випадку – ще більше падіння".

Паблік "Друзі Динамо" пригадує Ігорю Суркісу слова перед першим матчем Михайличенка. Дійсно, 2 очки за 3 тури – це не розкачка, це щось значно гірше".

Усі так критикують Миколенка за його подарунок суперникам, але цікаво і те, чому Бойко так підставив свого партнера, довго зволікаючи з викиданням м'яча, щоб потім віддати під пресинг 2-4 гравців?

Футбольний менеджер Олександр Ольшанецький критикує Тамаша Кадара і вважає, що матчем проти Десни команда сказала тренеру, щоб той пішов. Мовляв, повторюється ситуація першого звільнення, коли Михайличенко програв Трабзонспору в кваліфікації ЛЧ. "Вони його вже не те тільки не поважають, вони його вже ненавидять. Злили тоді, зіллють і зараз. Настала революційна ситуація".

Він також раніше у дискусіях з російським коментатором Андроновим, який сприяв трансферу Жерсона Родрігеса, натякав – готовий привезти набагато фаховіших тренерів з Німеччини.

Ольшанецький припускає, що це може бути такий хитрий хід Суркіса, щоб позбутися динозаврів у клубі. "Ці ж футболісти, за винятком деяких, порвуть Десну за бажання".

Агент В'ячеслав Заховайло, з яким вищезгаданий менеджер хотів би попрацювати в Динамо, відзначає внесок колишніх динамівців у перемогу Десни і дає сувору оцінку: "Банда збитих льотчиків. Мені як киянину соромно. Впевнений, що за 3 тижні неможливо розучитися грати у футбол".

Журналіст видання "Футбол" Андрій Шахов вважає, що не можна публічно критикувати Суркісів, аби з Динамо не сталося те, що з іншими легендарними спортивними клубами Києва, які просто зникли. Він сумнівається, що є багато охочих вкладати мільйони в цю команду. "Ви впевнені, що Динамо не повторить долю Дніпра і Металіста?" – запитує журналіст, який гадає, що брати Суркіси роблять помилки не лише у плані призначень для першої команди.

Блогер Михайло Смоловой натякає, що проти Мальме допоможуть лише ікони з обличчям попереднього наставника Динамо.

Вболівальники іронізують, що історія з "динамівськими серцями" в ролі тренерів може тривати ще дуже довго.

А ще Динамо ж зберігає шанси потрапити в першу шістку та поборотися за єврокубки. Сумний сарказм.

Трохи Брутального. Навіть новачки УПЛ, Колос з Ковалівки, стоять вище в турнірці, ніж кияни.

Перепрочитання знаменитого твору Олександра Довженка.

Бардак у грі та результатах – на фанатів Динамо, які зачекалися перемог, боляче дивитися.

Мне искренне обидно за Динамо. Потому что, то что последствия будут для всего украинского футбола. А радуются и ехидничают лишь недалекие люди. — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) September 15, 2019

Екс-гравець збірної України Євген Левченко вважає, що не варто зловтішатися, адже проблеми Динамо вдарять по всьому нашому футболові. Передчуття старту наших клубів у групових раундах єврокубків – доволі тривожні.