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Мальме перед матчем з Динамо в Лізі Європи здолав Норчепінг

21:01 195 Читать на русском
Мальме перед матчем з Динамо в Лізі Європи здолав Норчепінг
ФК Мальме

Мальме здобув мінімальну перемогу над Норчепінгом у матчі 23-го туру чемпіонату Швеції.

 

Чемпіонат Швеції, 23 тур

Мальме – Норчепінг – 1:0

Гол: Рієкс, 56

Динамо – Десна – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Суперник Динамо в Лізі Європи зумів втримати перемогу над Норчепінгом. Єдиний гол у звітному поєдинку забив Рієкс в середині другого тайму. Щоправда, наприкінці поєдинку гості зрівняли рахунок, але суддя не зарахував гол через офсайд.

Після 23-х турів Мальме набрав 47 очок та посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Швеції. Відставання від лідера складає всього 2 пункти.

Десна перемогла Динамо у виїзному матчі УПЛ та повернулася на друге місце

До слова, вже в четвер, 19 вересня, Мальме завітає до Києва, де зіграє проти Динамо в рамках першого туру групового етапу Ліги Європи. Початок Поєдинку о 20:00.

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Норчепінг Норчепінг Динамо - Мальме Світ Мальме Мальме
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