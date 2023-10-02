У Динамо лише 1 суперник та ідеальний суддя, сенсація всупереч Реброву – Суркіс усіх переграв, Шахтар принижують діти
19:15 - Читать на русском
Новий тур української Прем'єр-ліги подарував осічку лідера, і не тільки.
Динамо перестріляло Олександрію завдяки дублю несподіваного героя. Влітку Ігор Суркіс відмовився продавати його за "копійки".
Шахтар зазнав невдачі у матчі з Ворсклою, а Рух здолав Кривбас. Про ці та інші теми детально розповідає YouTube-канал "Футбол 24".
Довбику вказали на серйозний недолік, а Яремчук отримав першу критику – скандали і оцінки українців в іспанських ЗМІ
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