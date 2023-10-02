У Динамо только 1 соперник и идеальный судья, сенсация вопреки Реброву – Суркис всех переиграл, Шахтер унижают дети
19:15 - Читати українською
Новый тур украинской Премьер-лиги подарил осечку лидера, и не только.
Динамо перестреляло Александрию благодаря дублю неожиданного героя. Летом Игорь Суркис отказался продавать его за "копейки".
Шахтер потерпел неудачу в матче с Ворсклой, а Рух одолел Кривбасс. Об этих и других темах подробно рассказывает YouTube-канал "Футбол 24".
Довбику указали на серьезный недостаток, а Яремчук получил первую критику – скандалы и оценки украинцев в испанских СМИ
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