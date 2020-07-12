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"У декого надто коротка пам'ять": Іммобіле відреагував на образи на адресу своєї родини

16:24 - Читать на русском
"У декого надто коротка пам'ять": Іммобіле відреагував на образи на адресу своєї родини
Чіро Іммобіле / Reuters

Форвард Лаціо Чіро Іммобіле звернувся до фанатів, які пишуть листи з погрозами родині футболіста.

"У деяких, мабуть, занадто коротка пам'ять. Я прошу залишити мою родину в спокої. Якщо хочете писати бридкі образи, пишіть мені.

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Моя родина не має до цього ніякого відношення. Дякую", – коротко відповів Іммобіле на усі образи в своєму Instagram.

Зазначимо, що Лаціо майже втратив шанси на чемпіонство через жахливі результати римської команди – підопічні Індзагі програли тричі поспіль. Додамо, що Іммобіле є найкращим бомбардиром чемпіонату з 29 голами.

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футбольні фанати Чіро Чіро Іммобіле Лаціо Лаціо Італія
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