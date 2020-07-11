Лаціо зазнав третьої поразки поспіль, наблизивши Ювентус до чемпіонства, а Маліновського – до срібла

Сассуоло здобув вольову перемогу над Лаціо і вибив їх із чемпіонської боротьби. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2019/20, 32-й тур

Лаціо – Сассуоло – 1:2

Голи: Альберто, 33 – Распадорі, 52, Капуто, 90+2

Брешія – Рома – початок о 20:30

Сассуоло завітав в гості до Лаціо. Вже на 9-й хвилині гостям вдалось відкрити рахунок, але після перегляду VAR артбітром гол було скасовано через офсайд. А на 33-й Луїс Альберто вивів свою команду уперед. Під час контратаки він отримав передачу у штрафний і пробив під поперечину – захисник майже заблокував удар, але було вже занадто пізно.

Ювентус – Аталанта: Маліновський готовий до битви проти лідера Серії А

Одразу по перерві гості зуміли відігратись. Це Капуто, у межах штрафного, віддав чудову розрізну на Распадорі, який низом пробив під ліву стійку. На 61-й чудову нагоду забити змарнував Джурічіч – його удар з меж карного майданчика пролетів повз ліву стійку. Під завісу зустрічі Капуто головою замкнув ювелірний навіс Феррарі у штрафний, вирвавши перемогу для своєї команди. Після цього Лаціо усім складом пішов у атаку, проте зрівняти не вистачило часу.

Лаціо продовжив серію поразок до трьох матчів. У Ювентуса +7 на вершині турнірної таблиці при грі в запасі. Сьогодні ввечері "б'янконері" зустрінуться з Аталантою. Команда Руслана Маліновського поки що третя, але відставання від Лаціо складає лише 2 очки. Перемога над Юве може вивести бергамасків на другу сходинку.

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