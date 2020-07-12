"У некоторых слишком короткая память": Иммобиле отреагировал на оскорбления в адрес своей семьи

Форвард Лацио Чиро Иммобиле обратился к фанатам, которые пишут письма с угрозами семье футболиста.

"У некоторых, видимо, слишком короткая память. Я прошу оставить мою семью в покое. Если хотите писать гадкие оскорбления, пишите мне.

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Моя семья не имеет к этому никакого отношения. Спасибо", – коротко ответил Иммобиле на все обиды в своем Instagram.

Отметим, что Лацио почти потерял шансы на чемпионство из-за ужасных результатов римской команды – подопечные Индзаги проиграли три раза подряд. Добавим, что Иммобиле является лучшим бомбардиром чемпионата с 29 голами.

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