Львів підходив до виїзної зустрічі проти Ворскли, маючи за плечима 5-матчеву безвиграшну серію. Команда Олега Дулуба трималася у зоні вильоту, в той час як підопічні Віктора Скрипника в останніх двох турах зупинили Динамо й переграли Минай. До п'ятої позиції полтавцям не вистачало всього чотирьох очок, тож вони були заряджені на перемогу.

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Як і очікувалось, "зелено-білі" володіли перевагою в першому таймі. Втім, не менш очікуваними були проблеми в позиційному наступі – до 40-ї хвилини вони провели 5 ударів, але всі вони виявились негострими. Львів взагалі нічого не створив, зате зламав Чеснакова. Той зіткнувся з Крушинським і покинув поле, поступившись місцем Яворському.

Активність ворсклян таки не пройшла даремно. На 42-й хвилині Муравський підчепив Марлісона у карному майданчику, а рефері призначив пенальті! "11-метровий" взявся виконувати Юрченко – втім, Ільющенко спочатку парирував удар Владлена, а потім ще й витягнув добивання від Сефері з гострого кута! У підсумку, відпочивати команди відправились за нулів на табло.

Другий тайм розпочався у спокійному руслі, однак його зміст не змінився. Ворскла все так же вела гру. На 51-й хвилині Зайков навіть міг пробити у падінні через себе, замикаючи подачу з флангу – по м'ячу центрбек не влучив. Ще через дві хвилини Ільющенкову довелося виймати м'яч із сітки.

Юрченко від кутового прапорця виконав навіс на дальню стійку, але м'яч закрутився прямо у ворота, під поперечину! Ільющенков парирував, вибивши сферу в бік – втім, на її шляху опинився Степанюк. Руслан головою виконав скидку на Кравця, а той головою ж пробив у дотик в ближню дев'ятку. 1:0! Василь забив дебютний гол в УПЛ у ювілейному 40-му матчі.

Олег Дулуб відповів заміною нападника, випустивши Нича замість Бугая. На одному з відрізків другого тайму Львову навіть вдалося підтиснути ворсклян, однак нічого цікавого в атаці команда так і не створила. За весь цей період пригадується тільки класний простріл Грисьо вздовж лінії воротарського, до якого Нич трішечки не встиг.

Ворскла в цілому продовжила домінувати, хоча реально гострих епізодів теж практично не виникало. Виключенням став момент на 82-й хвилині, коли Пердута змістився з флангу й виконав передачу під удар Олійнику. Ільющенков дістав м'яч з-під поперечки. На останніх хвилинах Марлісон виходив віч-на-віч, однак бразилець завершив епізод дуже неточним пострілом.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінміальну перемогу Ворскли. "Зелено-білі" набрали 14 очок і піднялись на восьму сходинку в турнірній таблиці. До зони Ліги конференцій полтавцям не вистачає всього одного залікового балу. Львів, маючи в активі 6 пунктів, залишається чотирнадцятим.

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